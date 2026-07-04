El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, afirmó en Cooperativa que el equipo USAR de la institución -especializado en labores de rescate y que esta jornada vuelve a Chile luego de colaborar por 10 días en la emergencia en Venezuela tras los terremotos- "está en condiciones" de enviar otro equipo, en caso de ser necesario.

"Necesito agradecer al Gobierno de Chile y al Presidente de la República por la confianza en este grupo de 45 bomberos y bomberas (42 hombres y tres mujeres). También agradecemos a la Fuerza Aérea, que nos pudo tener en 30 horas en Venezuela realizando diferentes acciones de rescate: sin duda, la más emblemática fue la de Hernán Gil", dijo.

"Nosotros tenemos 11 grupos USAR (Urban Search And Rescue) en Chile, especialistas en buscar personas vivas dentro de estructuras colapsadas. El grupo (que fue a Venezuela) llega hoy a las cinco de la tarde al Grupo 10 (de la FACh), ahí los voy a esperar junto a otros bomberos de Chile", aseguró Field.

De todos modos, "si es que fuera necesaria la presencia de otro grupo -tenemos 11 a nivel nacional y podemos tener (incluso) dos, tres o cuatro más-, estaríamos en condiciones", afirmó el presidente nacional de Bomberos, pero aclaró que aún no han recibido alguna solicitud de esa naturaleza.

Por último, al ser consultado sobre las chances que existen de hallar a personas vivas bajo los escombros en Venezuela a 10 días de la catástrofe, Field contestó: "Las probabilidades son cada vez son menores, pero yo, por lo menos, soy una persona muy cristiana y confío en que los milagros se generen. Podría ser posible encontrar más".

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