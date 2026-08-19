Pelea con clientas terminó con tres trabajadores de servicentro apuñalados en La Cisterna

Tres trabajadores de un servicentro resultaron lesionados tras ser atacados por una turba luego de una discusión en la comuna de La Cisterna.

El hecho ocurrió en la esquina de Gran Avenida con Padre Hurtado, hasta donde llegaron dos mujeres en un vehículo, las que se molestaron por una instrucción de un trabajador, situación que llevó a una discusión.

Unos minutos después, las mujeres regresaron al lugar acompañadas de un grupo de entre 15 a 20 personas, quienes agredieron a los trabajadores y apuñalaron gravemente a uno de ellos.

Los sujetos huyeron del lugar y por el momento no se reportan detenidos.