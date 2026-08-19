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Tópicos: País | Policial

Pelea con clientas terminó con tres trabajadores de servicentro apuñalados en La Cisterna

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las mujeres volvieron al lugar con un grupo de más de 15 personas, quienes atacaron a los bomberos.

Pelea con clientas terminó con tres trabajadores de servicentro apuñalados en La Cisterna
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Tres trabajadores de un servicentro resultaron lesionados tras ser atacados por una turba luego de una discusión en la comuna de La Cisterna.

El hecho ocurrió en la esquina de Gran Avenida con Padre Hurtado, hasta donde llegaron dos mujeres en un vehículo, las que se molestaron por una instrucción de un trabajador, situación que llevó a una discusión.

Unos minutos después, las mujeres regresaron al lugar acompañadas de un grupo de entre 15 a 20 personas, quienes agredieron a los trabajadores y apuñalaron gravemente a uno de ellos.

Los sujetos huyeron del lugar y por el momento no se reportan detenidos.

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