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Tópicos: País | Policial

Procedimiento por violencia intrafamiliar terminó con un fallecido tras ataque a Carabineros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en el sector norte de la ciudad, donde un uniformado resultó herido con arma blanca antes de que su compañero hiciera uso de su arma de servicio en legítima defensa.

Procedimiento por violencia intrafamiliar terminó con un fallecido tras ataque a Carabineros
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Un grave incidente ocirrió en el sector norte de Antofagasta durante la tarde de este jueves. Lo que comenzó como una respuesta policial a una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF), derivó en un enfrentamiento fatal cuando un hombre atacó a funcionarios de Carabineros, resultando fallecido en el lugar tras la reacción de la fuerza policial.

La emergencia se activó tras una alerta a la Central de Comunicaciones sobre una agresión en un domicilio ubicado en la calle María Eugenia López. Según el reporte oficial, efectivos de la Quinta Comisaría La Portada acudieron al inmueble para prestar auxilio a la víctima.

Al arribar al sitio del suceso, los uniformados tomaron contacto con la madre del agresor, quien lo señaló directamente como el responsable de la violencia.

La situación escaló rápidamente cuando los efectivos procedieron a detener al sospechoso, quien extrajo un cuchillo desde sus vestimentas, logrando herir a uno de los uniformados en la mano izquierda.

Ante la agresión inminente y el contexto de legítima defensa, el otro uniformado utilizó su arma de servicio para neutralizar la amenaza y resguardar la integridad de la madre y del personal policial.

A pesar de que el personal de Carabineros intentó realizar maniobras de reanimación y brindó los primeros auxilios de manera inmediata, el personal médico del SAMU que llegó al lugar confirmó el deceso del joven minutos más tarde.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias científicas y técnicas para esclarecer este suceso, mientras que el Carabinero herido fue trasladado a un centro asistencial fuera de riesgo vital.

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