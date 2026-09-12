Protestas del 11 de septiembre dejaron 284 detenidos en el país

Las protestas e incidentes registrados durante la noche del 11 de septiembre dejaron 284 personas detenidas a nivel nacional, según el balance entregado este sábado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Las manifestaciones se desarrollaron en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1973 y se concentraron principalmente en distintos puntos de la Región Metropolitana.

A través de X, el secretario de Estado informó que hubo un 34% menos de hechos violentos y un 80% más de detenidos en comparación con la jornada del año pasado.

Entre las personas aprehendidas se encuentran 16 ciudadanos extranjeros y 31 menores de edad.

"Manifestarse pacíficamente es un derecho. Quemar, levantar barricadas, destruir y atacar a Carabineros, no", sostuvo Arrau en sus redes sociales.

Incidentes en distintos sectores de Santiago

Durante la noche, Carabineros reportó incidentes en distintos sectores de la capital. En Villa Francia, comuna de Estación Central, encapuchados atacaron con disparos y fuegos artificiales a funcionarios policiales.

También se registraron barricadas y desórdenes en sectores de Avenida Grecia, en Peñalolén; la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, y Cerro Navia.

En esta última comuna, cuatro personas fueron detenidas tras ser sorprendidas con implementos presuntamente destinados a la confección de bombas molotov y fuegos artificiales.