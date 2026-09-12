Protestas del 11 de septiembre dejaron 284 detenidos en el país
El Gobierno informó que los hechos violentos disminuyeron un 34% respecto de 2025, mientras que las detenciones aumentaron un 80%.
Entre los aprehendidos hay 31 menores de edad.
El Gobierno informó que los hechos violentos disminuyeron un 34% respecto de 2025, mientras que las detenciones aumentaron un 80%.
Entre los aprehendidos hay 31 menores de edad.
Las protestas e incidentes registrados durante la noche del 11 de septiembre dejaron 284 personas detenidas a nivel nacional, según el balance entregado este sábado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Las manifestaciones se desarrollaron en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1973 y se concentraron principalmente en distintos puntos de la Región Metropolitana.
A través de X, el secretario de Estado informó que hubo un 34% menos de hechos violentos y un 80% más de detenidos en comparación con la jornada del año pasado.
Entre las personas aprehendidas se encuentran 16 ciudadanos extranjeros y 31 menores de edad.
"Manifestarse pacíficamente es un derecho. Quemar, levantar barricadas, destruir y atacar a Carabineros, no", sostuvo Arrau en sus redes sociales.
Durante la noche, Carabineros reportó incidentes en distintos sectores de la capital. En Villa Francia, comuna de Estación Central, encapuchados atacaron con disparos y fuegos artificiales a funcionarios policiales.
También se registraron barricadas y desórdenes en sectores de Avenida Grecia, en Peñalolén; la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, y Cerro Navia.
En esta última comuna, cuatro personas fueron detenidas tras ser sorprendidas con implementos presuntamente destinados a la confección de bombas molotov y fuegos artificiales.