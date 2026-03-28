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Tópicos: País | Policial

Puente Alto: Joven murió tras ser baleado mientras iba en moto

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, de 19 años y sin antecedentes penales, recibió cerca de siete disparos luego de ser interceptada por un sujeto en la vía pública.

Puente Alto: Joven murió tras ser baleado mientras iba en moto
 ATON (referencial)

La PDI realiza diligencias para identificar al autor del ataque, de quien ya se maneja un apodo.

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Un homicidio se registró en la comuna de Puente Alto, donde un joven chileno de 19 años murió tras ser atacado a balazos mientras se desplazaba en motocicleta junto a un amigo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Canela con Azul, cuando ambos fueron interceptados por un sujeto que, aparentemente sin mediar provocación, efectuó una serie de disparos contra la víctima. El joven recibió cerca de siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron al herido y lo trasladaron a un consultorio cercano. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Sótero del Río, donde finalmente se constató su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, explicó que "la víctima se movilizaba con un acompañante cuando ocurrió el ataque y que fue trasladada inicialmente por residentes del sector a un centro de salud ubicado a unos 700 metros del lugar".

El funcionario policial detalló que, por ahora, no hay personas detenidas, aunque ya existen antecedentes sobre el presunto autor del crimen. En esa línea, las diligencias se concentran en el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad.

Asimismo, será clave la declaración del acompañante de la víctima, quien resultó ileso tras el ataque armado.

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