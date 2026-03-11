Quilicura: Dos hombres fueron baleados al interior de un local comercial

Dos hombres fueron baleados al interior de un local comercial en la población Valle de la Luna, en la comuna de Quilicura.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras personal policial inició las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La fiscal del equipo ECOH Luz Gavilán señaló que el hecho "se encuentra en investigación por parte de la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística", con miras a determinar su dinámica y la participación de los sujetos en el mismo".

El ataque encendió las alertas de las autoridades, ya que ocurrió en el mismo sector donde, el martes un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba al interior de un vehículo.

Hasta el momento no se registran detenidos. El autor de los disparos huyó tras efectuar los tiros. Las diligencias continúan con el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos para dar con su paradero