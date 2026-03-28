Repartidor de delivery fue atacado a disparos en el Parque Almagro

El Ministerio Público investiga el homicidio frustrado de un hombre de 32 años ocurrido en el sector de Parque Almagro, en la comuna de Santiago, donde fue abordado y baleado por los atacantes.

El hecho ocurrió en la esquina de Santa Isabel con Nataniel Cox, donde la víctima -un repartidor de delivery, de nacionalidad colombiana- realizaba sus funciones a bordo de una bicicleta.

"La víctima se trasladaba en su bicicleta ejerciendo labores de delivery, instantes en los cuales se le acercó un vehículo por su costado y le propinó un disparo en su pierna derecha. El disparo que le dieron a la víctima fue desde el interior del vehículo", informó el fiscal ECOH Eduardo Pontigo.

"La víctima se encuentra en estado grave, sin riesgo vital, y no cuenta con ningún tipo de antecedente (penal)", agregó el persecutor, quien detalló que el afectado fue atendido por otros repartidores de delivery, previo a su traslado hasta la exPosta Central.