Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.1°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial

Riña derivó en balacera en una playa de Penco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una riña que involucró a más de 15 personas derivó en balacera en una playa de la comuna de Penco (Provincia de Concepción, Región del Biobío), en un momento de alta afluencia de público.

La pelea dejó un saldo de cinco heridos, pero, providencialmente, nadie "ajeno" a ella se cuenta entre los lesionados.

"Como municipio ponemos a disposición de las policías todos los antecedentes y medios probatorios disponibles -incluyendo los registros audiovisuales captados por nuestras cámaras corporales durante el procedimiento- para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Junto con aquello, nuestro equipo jurídico está evaluando una querella, porque no vamos a normalizar la violencia", dijo el alcalde Rodrigo Vera.

contenido de servicio
Las + leídas