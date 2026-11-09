Riña derivó en balacera en una playa de Penco

Una riña que involucró a más de 15 personas derivó en balacera en una playa de la comuna de Penco (Provincia de Concepción, Región del Biobío), en un momento de alta afluencia de público.

La pelea dejó un saldo de cinco heridos, pero, providencialmente, nadie "ajeno" a ella se cuenta entre los lesionados.

"Como municipio ponemos a disposición de las policías todos los antecedentes y medios probatorios disponibles -incluyendo los registros audiovisuales captados por nuestras cámaras corporales durante el procedimiento- para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Junto con aquello, nuestro equipo jurídico está evaluando una querella, porque no vamos a normalizar la violencia", dijo el alcalde Rodrigo Vera.