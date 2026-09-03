A prisión siete de nueve imputados por robo de 6.000 millones a Banco Itaú
El atraco ocurrió en julio de año pasado en una sucursal de Valparaíso.
La banda fue formalizada, entre otros delitos, por fraude informático.
El atraco ocurrió en julio de año pasado en una sucursal de Valparaíso.
La banda fue formalizada, entre otros delitos, por fraude informático.
En prisión preventiva quedaron siete de los nueve detenidos por su vinculación con el robo de más de 6.000 millones de pesos perpetrado en julio del 2025 al Banco Itaú de Valparaíso.
Un sujeto fue formalizado solo por receptación de especies robadas y ocho fueron imputados por robo, asociación ilícita, lavado de activos y fraude informático. Esto último debido a la participación de un sujeto que trabajaba en una empresa de seguridad que prestaba servicios al banco y que fungió como pieza clave para perpetrar el atraco.
En su domicilio se encontró una especie de mapa que identificaba los puntos ciegos que tenía el banco, cuyos mecanismos de seguridad fueron desconectados vía remota por esta persona, lo que impidió cualquier alerta al momento de manipular la caja fuerte de esta sucursal.
"Está acreditado que esa intervención la realizó un funcionario de una empresa que prestaba servicios al banco; servicios informáticos y de seguridad. Ésta es una persona que se conectó por VPN el fin de semana que ocurrió la desactivación de los sistemas de seguridad. Además, hay que tener presente que desde el banco se sustrajeron los dos DVR, que son aquellos aparatos donde se registran los incidentes y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y justamente en el domicilio de este funcionario informático se encontraron dos DVR que pertenecen a Itaú Valparaíso", explicó el fiscal Elizardo Tapia.
El dinero robado en este atraco aún no sido recuperado, más allá de la incautación de propiedades y algunas especies.