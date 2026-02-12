Síguenos:
País | Policial | Robo de cajeros

Disfrazados de obreros: chilenos sustrajeron más de 5 millones de dólares en cajeros estadounidenses

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una mujer de 27 años admitió ante la justicia federal su participación en la banda y reconoció que arrendaba viviendas cercanas a bancos para planificar los asaltos.

Disfrazados de obreros: chilenos sustrajeron más de 5 millones de dólares en cajeros estadounidenses
 Fiscalía de Estados Unidos

La banda utilizaba chalecos reflectantes y mascarillas para simular trabajos de construcción y evitar sospechas, según la fiscalía estadounidense.

Una banda de ladrones chilenos utilizó disfraces de obreros, sopletes e inhibidores de señal para perpetrar millonarios robos a cajeros automáticos en California, Oregón y Washington (Estados Unidos).

Según Emol, el día lunes uno de los 10 integrantes del grupo se declaró culpable ante la justicia federal en el marco de un acuerdo judicial. Se trata de Maite Celis, chilena de 27 años.

De acuerdo con fiscales federales, Celis estuvo vinculada a robos que en total superaron los US$5,5 millones —unos 5.300 millones de pesos— y su rol consistía en arrendar propiedades vacacionales cercanas a sucursales bancarias, las que eran utilizadas como centros de preparación para planificar los ataques.

Las autoridades detallaron que los integrantes del grupo vestían chalecos de construcción y mascarillas quirúrgicas para no levantar sospechas, y que empleaban sopletes e inhibidores de señal para forzar los cajeros automáticos y sustraer el dinero.

Los cargos fueron presentados en octubre de 2024. Aunque la delincuente enfrentaba 10 cargos por robo bancario y uno por conspiración, aceptó declararse culpable de uno de cada delito. Arriesga hasta 20 años por robo bancario y cinco por conspiración, y será sentenciada el 1 de junio. Como parte del acuerdo, la fiscalía recomendará penas más bajas.

