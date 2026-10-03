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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros detuvo a tres jóvenes que perpetraban tour delictual con autos robados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De 17, 18 y 19 años, fueron localizados con tres vehículos tras patrullajes en Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, luego de una denuncia realizada por víctimas.

Se les incautó una pistola, dinero en efectivo y especies robadas.

Carabineros detuvo a tres jóvenes que perpetraban tour delictual con autos robados
 ATON (archivo)

Los tres antisociales tenían antecedentes por distintos delitos. El mayor, de 19 años, tenía dos órdenes de detención por robo con violencia y receptación de vehículos; mientras que el menor, de 17, también tenía una por amenazas.

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Carabineros detuvo a tres jóvenes de 17, 18 y 19 años que perpetraban un tour delictual en comunas de la Región Metropolitana y cuyo modus operandi consistía en movilizarse a bordo de vehículos que ya contaban con encargo por robo. 

Los hechos quedaron al descubierto tras una denuncia realizada por víctimas, que movilizaron a los uniformados a ejercer patrullajes en las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. 

"Se logró rápidamente efectuar un patrullaje preventivo por los sectores amagados por este delito, logrando identificar a los autores en un tiempo muy rápido", destacó el mayor Cristián Galaz, de la Comisaría N°44 de Carabineros de Lo Prado.

"A raíz de lo anterior, se entregaron los antecedentes a la SIP, que, mediante aplicación de inteligencia y análisis delictual de los hechos, lograron la ubicación de los tres vehículos que mantenían los tres detenidos", relató.

"Durante la fiscalización y el registro de las vestimentas (de los sujetos) se logró la incautación de un arma tipo pistola (usada para intimidar a los afectados), además de la recuperación de los teléfonos de las víctimas, especies particulares (robadas)" y dinero en efectivo, dijo el mayor Galaz. 

Los tres antisociales tenían antecedentes por distintos delitos. El mayor, de 19 años, tenía dos órdenes de detención en su contra por robo con violencia y receptación de vehículos; mientras que el menor, de 17, también tenía una por amenazas. 

Los individuos puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención. 

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