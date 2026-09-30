Conductor fue agredido durante encerrona en Huechuraba

Un conductor fue interceptado y agredido la noche de este martes por una banda de tres delincuentes armados durante una encerrona registrada en el acceso a un condominio de avenida Los Libertadores, en la comuna de Huechuraba.

Los antisociales intimidaron al automovilista, lo golpearon reiteradamente con la empuñadura de una pistola y percutaron un disparo al aire antes de huir con el vehículo en dirección desconocida. A pesar de la violencia del ataque, el afectado no resultó con lesiones de gravedad.