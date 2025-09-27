Detienen a cinco sujetos acusados de robar vehículos en Los Lagos

Distintos allanamientos de Carabineros terminaron con la detención de cinco sujetos acusados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos en la Región de Los Lagos.

El operativo se gestó a raíz de una investigación que se extendió por meses y que permitió desbaratar a la organización, que ya había protagonizado distintos robos de automóviles en Osorno y Puerto Varas.

El procedimiento de Carabineros, con allanamientos en #Antofagasta, #Coquimbo #Santiago y #Temuco terminó con 5 detenidos, que por disposición de @FiscaliaRegionX serán puestos a disposición de Tribunales #OrdenyPatria pic.twitter.com/0xnGvZHVkS — Carabineros Región de Los Lagos (@CarabLosLagos) September 26, 2025

"Carabineros de la Sección de Encargo de Búsqueda de Vehículos desarrolló diligencias en nueve inmuebles en las comunas de Antofagasta, Coquimbo, Santiago y Temuco, logrando la detención de cinco personas, integrantes de una banda que se dedicaba al robo de vehículos en el sur de Chile", informó el prefecto de Carabineros de Osorno, el coronel Miguel Ángel Valenzuela.

"Esta investigación fue iniciada el año pasado, parte de Carabineros de la sección de investigación policial de la Prefectura de Carabineros de Osorno quienes, en trabajo complementario con esta sección especializada, lograron resultados positivos: incautaron cuatro vehículos, una serie de llaves correspondientes a otros vehículos, equipos, equipos de escáner automotriz, teléfonos celulares, computadores y distintos elementos tecnológicos", complemento el oficial.

Los antecedentes fueron confirmados por el fiscal Patricio Poblete, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de los Lagos, quien detalló que cada uno de los detenidos tenía un papel definido: "Esto es una banda y organización en que cada uno de los autores tenía un rol que jugaba y se complementaba dentro de este de dentro de esta banda y asociación delictual. En ese contexto es que Carabineros, junto a esta Fiscalía, procedió a la detención de todos los imputados", señaló.

"Son cinco los imputados que están pasando a control de detención y también se han realizado una serie de incautaciones de especies asociadas a estos hechos, al mismo tiempo hay cuatro vehículos que también han sido incautados", agregó el persecutor.

Por instrucción del fiscal, los cinco detenidos van a ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno para el respectivo control de detención y formalización de la investigación durante este sábado.