Encerrona, intento de atropello a carabinero y un pasaje sin salida: dos menores detenidos

Dos adolescentes resultaron detenidos —uno de ellos herido a bala por Carabineros— tras un operativo policial que comenzó con el robo de un automóvil en Pudahuel y terminó en un pasaje sin salida en la comuna de Quinta Normal.

El hecho se originó en calle Valparaíso, donde una mujer sufrió la sustracción de su Toyota Yaris Cross en una "encerrona".

Gracias a que el auto mantenía su sistema GPS activo, personal policial inició un patrullaje de rastreo, divisando momentos después al mismo vehículo mientras sus ocupantes intentaban cometer un segundo delito junto a un móvil de apoyo marca Renault.

Al percatarse de la presencia de los funcionarios, los delincuentes emprendieron la huida, dando paso a un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de los pasajes María Quindós y María Román, en Quinta Normal, donde los sospechosos quedaron acorralados al ingresar a un pasaje sin salida.

En el lugar, entre cinco a seis sujetos descendieron de los móviles para escapar a pie.

"Se lleva a cabo un seguimiento controlado y posteriormente ingresan a este sector donde nos encontramos ahora, donde quedan encerrados, ya que este pasaje no mantiene salida. Intentan darse a la fuga y ese interstanto se observa que son cinco los sujetos aproximadamente que se mantenían al interior del vehículo, logrando fiscalizar a los conductores de ambos vehículos. El conductor de la Renault Duster intenta atropellar a uno de los carabineros, por lo que el otro funcionario policial hace uso de su armamento de servicio, lesionando a este futuro imputado", detalló el capitán Denis Vladimiro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

Uno de los tres disparos que percutó el policía impactó la mano del menor que conducía el vehículo Renault, siendo aprehendido y derivado fuera de riesgo vital a un recinto asistencial.

En el mismo operativo se concretó la detención de un segundo menor con antecedentes policiales que descendió del Toyota sustraído.

Posteriormente, la víctima de la "encerrona" inicial acudió al lugar del procedimiento y reconoció a los detenidos como los autores de la intimidación sufrida minutos antes en el exterior de su domicilio.