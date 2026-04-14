Hombre murió atropellado por su amigo que intentaba escapar de una encerrona

Un hombre de 32 años murió la noche de este lunes en la Avenida Las Torres, en la comuna de Maipú, luego de ser atropellado por un amigo en medio de un intento de encerrona que afectó al conductor del vehículo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima había sido trasladada por un conocido, quien al momento de dejarlo fue abordado por otro automóvil del que descendieron al menos dos sujetos armados con la intención de robarle el auto.

En ese contexto, el conductor realizó una maniobra evasiva en reversa para escapar del asalto, instante en que atropelló a su acompañante, causándole graves lesiones.

Carabineros continúa investigando el paradero de los sujetos que intentaron la encerrona.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que "se apreció la presencia de un segundo vehículo de color gris desde el cual bajan al menos un par de sujetos quienes habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual producto del miedo realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida".

Tras el hecho, el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima, quien posteriormente murió en un recinto asistencial.

Horas más tarde, el sujeto se presentó en una unidad policial, mientras que continúan las diligencias para dar con la banda involucrada en el frustrado robo.