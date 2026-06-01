Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago12.9°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

La Serena: Persecución por robo de auto terminó con un delincuente baleado y tres detenidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una persecución policial por el robo de una camioneta terminó con un delincuente baleado y tres menores de edad detenidos la mañana de este lunes en La Serena (Región de Coquimbo).

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana en Avenida del Mar, donde los asaltantes intimidaron a una persona para robar su vehículo. Posteriormente, la víctima dio aviso a Carabineros, que comenzó el seguimiento con personal en moto.

Al llegar a Avenida Francisco de Aguirre se registraron los primeros disparos. Sin embargo, los delincuentes avanzaron varios kilómetros por el sector de Arcos de Pinamar, donde terminaron colisionando con una casa y fueron capturados: uno de ellos fue herido a bala y es atendido en el Hospital de La Serena y los otros tres menores cuentan con amplio prontuario policial.

contenido de servicio
Las + leídas