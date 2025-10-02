Metro Vespucio Norte: Vendedora fue atropellada en violento robo de auto

Un violento robo de vehículo se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna capitalina de Recoleta, en la caletera de Vespucio Norte, justo al ingreso del Metro Vespucio Norte.

El hecho afectó a una mujer, vendedora de desayunos en el sector, y a su hijo, quien la venía a dejar.

La víctima relató a Cooperativa que cuando ella y su hijo se disponían a descargar la mercadería fueron interceptados por un vehículo: "Se cruzó un auto, se estacionó adelante. Yo venía a dejar a la mesa todas mis cositas y cuando volteo a mi hijo le estaban pegándole, queriendo quitarle el celular".

"Otro cabro de ellos mismos se subió al auto de mi hijo y a mí, por impedir que le robaran el auto, me pasaron a llevar con el auto. Me atropellaron", señaló la mujer.

Agregó que, en medio de la confusión y la violencia, su hijo resultó herido en uno de sus brazos con un arma cortopunzante. Pese a la agresión, la víctima y su pareja lograron retener a uno de los asaltantes, manteniéndolo unos 20 minutos en el suelo a la espera de Carabineros. Sin embargo, antes de que llegara la policía, los delincuentes regresaron en otro automóvil.

"Pillamos a uno de ellos, lo teníamos acá, vinieron a rescatarlo con pistola, dispararon muchas veces y se lo llevaron. Lo rescataron (...) Como 20 minutos habrá estado él ahí. Toda la gente lo teníamos ahí porque le habían robado el auto a mi hijo, no sabíamos qué hacer", dijo la mujer.

Lo más angustiante para la madre es su total desconocimiento sobre el estado y paradero de su hijo: "Yo estoy tratando de buscar a mi hijo. No sé nada. No tiene el celular, se lo robaron", enfatizó.

Finalmente, Carabineros confirmó que el joven llegó hasta una unidad policial para efectuar la denuncias y que no presentaba lesión cortopunzante.

Todavía se realizan peritajes para encontrar el vehículo y el paradero de esta banda. Según una ubicación de GPS, el vehículo fue localizado en la comuna de Quilicura.