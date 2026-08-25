Primer semestre de 2026: los vehículos más robados en Chile

El robo de vehículos asegurados en Chile registró una disminución de 15,8% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 5.851 unidades sustraídas.

De acuerdo al último informe de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), la cifra es la tercera caída anual consecutiva de este delito, promediando 27 robos diarios a nivel nacional sobre la flota protegida, que se estima en casi un tercio del parque automotriz del país.

En la medición acumulada de los últimos 12 meses móviles, el sector contabilizó 12.686 sustracciones, es decir un descenso de 7,9% respecto al ciclo previo.

Según las aseguradoras, los 10 modelos más robados concentran el 30,39% del total de los ilícitos registrados en el último año, sumando 3.855 casos entre camionetas, SUV y vehículos comerciales.

Los 10 modelos más robados en Chile

Según detalla un reporte AACH, los vehículos más robados en Chile, -considerando el parque que está asegurado- entre enero y junio de 2026 fueron: