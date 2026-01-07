Robo de camiones dejó dos detenidos en la Región Metropolitana

Durante la jornada este miércoles se registraron dos nuevos robos de camiones en la Región Metropolitana, en hechos que están siendo investigados por Carabineros.

El primero de ellos se encontraba detenido en la autopista al momento de ser abordado. El segundo camión, debido a su gran tamaño y a la carga que transportaba, requirió un amplio despliegue policial para su ubicación, incluyendo el apoyo de un helicóptero institucional, logrando ser encontrado finalmente en las cercanías de la comuna de Maipú.

Según informó Carabineros, producto de estos hechos ya hay dos personas detenidas en la comisaría aeroportuaria, aunque las diligencias continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la banda involucrada en estos robos.