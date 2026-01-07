Una encerrona y posterior secuestro del conductor de un camión de productos se registró esta tarde en la caletera de Vespucio Norte, a la altura de San Pablo, en la comuna de Pudahuel. El hecho fue grabado por un automovilista que circulaba por dicha ruta.

Carabineros precisó que el hecho se trató de un robo con intimidación y no un secuestro, ya que, al conductor fue dejado libre en la comuna de Lo Espejo, donde fue hallado en buenas condiciones. Asimismo, el vehículo fue encontrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda sin su carga, que era repuestos de autos, cuyo GPS fue desconectado por los delincuentes.

