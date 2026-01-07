Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Conductor de camión sufrió encerrona y posterior secuestro en Pudahuel

Publicado: | Fuente: Cedido
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Una encerrona y posterior secuestro del conductor de un camión de productos se registró esta tarde en la caletera de Vespucio Norte, a la altura de San Pablo, en la comuna de Pudahuel. El hecho fue grabado por un automovilista que circulaba por dicha ruta.

Carabineros precisó que el hecho se trató de un robo con intimidación y no un secuestro, ya que, al conductor fue dejado libre en la comuna de Lo Espejo, donde fue hallado en buenas condiciones. Asimismo, el vehículo fue encontrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda sin su carga, que era repuestos de autos, cuyo GPS fue desconectado por los delincuentes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados