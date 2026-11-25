El aumento de los despachos por Black Friday —que comienza este viernes— y Navidad, sumado a los cierres de bodegas, turnos reducidos y demoras en centros de distribución, eleva el riesgo de robo de carga durante las próximas semanas, advierten expertos.

Chile figuró entre los nueve países con más robos de carga en 2025, según un informe de TT Club y BSI Consulting. En el ámbito nacional, un registro sectorial contabilizó 220 robos y ataques a vehículos de carga entre enero y septiembre de 2026.

Uno de los principales riesgos ocurre cuando los camiones llegan a destino y no pueden descargar por el cierre de las instalaciones o la falta de personal, lo que obliga a los conductores a esperar durante horas con la mercadería a bordo.

"Al programar un despacho se fija la hora de salida y la hora de entrega. También hay que acordar qué pasa si el camión llega y la bodega ya cerró. El conductor tiene que saber dónde puede esperar, quién está de turno y a quién avisarle. avisarle. Resolverlo con el camión cargado, en la calle y en vísperas de un feriado, es mucho más difícil", explicó Rodrigo Serrano, vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Wisetrack Corp.

El ejecutivo destacó el uso de cámaras MDVR con inteligencia artificial, que permiten monitorear los vehículos en tiempo real y revisar grabaciones ante situaciones sospechosas. A esto se suman sensores de puertas y botones de pánico, capaces de activar respaldos automáticos de video.

"Si la puerta se abre mientras el camión todavía está esperando para entrar, con las cámaras MDVR el operador puede revisar qué ocurrió y decidir si corresponde dar aviso", agregó.

Ante el peak de actividad comercial, el llamado es a coordinar horarios de recepción, lugares seguros de espera y protocolos de emergencia. La prevención, advierten desde el sector, también debe considerar los tiempos en que los camiones permanecen detenidos y cargados, incluso después de llegar a destino.