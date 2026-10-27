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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Tarapacá: 25 detenidos por contrabando de vehículos robados hacia Bolivia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un megaoperativo realizado por Carabineros en la Región de Tarapacá -que incluyó un helicóptero y allanamientos simultáneos en domicilios de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte- concluyó con al menos 25 personas detenidas, ligadas a una organización criminal dedicada al contrabando de vehículos robados hacia Bolivia.

La investigación fue encabezada por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros, y dentro de los antecedentes se indica que la mafia intercambiaba los autos tanto por dinero como por armas y drogas.

Los sujetos pasaron a control de detención y, a petición del Ministerio Público, se amplió ésta hasta el día viernes a las 10:00 de la mañana, cuando serán formalizados.

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