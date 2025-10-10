Violenta encerrona en Las Condes: Conductor fue golpeado por antisociales

Un violenta encerrona ocurrió durante la noche de este jueves en la comuna de Las Condes, donde un grupo de antisociales agredió a un conductor para quitarle su vehículo.

Según explicó el subcomisario Juan Olavarría, se trató de "un delito de robo con violencia ocurrido en la comuna de Las Condes, en circunstancias que la víctima, tras encontrarse a bordo de su vehículo es abordado por un segundo automóvil desde el cual descienden aproximadamente cinco sujetos, los cuales con armas de fuego proceden a intimidar y a golpear a la víctima, obligándola a descender de su vehículo".

"Cabe señalar que al momento de intentar sustraer este automóvil de la víctima, ella intenta repeler el asalto impactando el vehículo en que se movilizaban los imputados, el cual quedó abandonado acá en el lugar", añadió.