Violento robo a conductor de Didi en Conchalí: Delincuentes le quitaron auto a mano armada

Un conductor de la aplicación de transporte fue víctima de un violento robo con intimidación en la capitalina comuna de Conchalí, luego de que tres sujetos armados lo obligaran a descender de su vehículo la noche de este domingo.

El asalto, ocurrido durante en calle Curepto, terminó con el automóvil abandonado y recuperado por Carabineros minutos más tarde, tras un operativo que descartó la existencia de disparos o personas lesionadas en el lugar.

Según detalló la policía uniformada, el hecho, ocurrido en los instantes en que el conductor, de 34 años, aguardaba a un pasajero de la aplicación Didi, se dio cuando tres sujetos lo abordaron de manera sorpresiva.

"Uno de ellos lo intimida con un arma de fuego corta, tipo pistola, haciéndole descender del vehículo, huyendo del lugar en dirección desconocida", informó el capitán Carlos Hernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.

Asimismo, dio cuenta que "minutos más tarde, se obtiene la información de que el vehículo fue abandonado por estos sujetos y fue recuperado por personal de Carabineros".

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, organismo que determinó que la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros asuma la responsabilidad de las pesquisas para dar con los delincuentes.