Zorro explorador movilizó a vecinos, Carabineros y al SAG en Maipú

La aparición de un zorro, en horas de la mañana de este lunes en plena vía públicaen un sector residencial de Maipú, provocó curiosidad, expectacion y motivó un amplio operativo para resguardarlo tanto a él como a los vecinos.

El caso fue dado a conocer por habitantes del sector, que alertaron inicialmente sobre la presencia de un animal -un "gato raro"- en un bandejón de la Avenida Gabriel González Videla.

Tras el aviso, Carabineros llegó al lugar y cerró el tránsito, mientras se esperaba el arribo de personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), encargado del rescate de fauna silvestre.

Luego de pasar un buen rato recostado sobre el pasto y tomando sol -a la vista de curiosos y policías que se ocupaban de protegerlo de perros callejeros-, el ejemplar fue, finalmente, capturado luego de ingresar a una vivienda, y quedó en manos de personal especializado para recibir la atención correspondiente.

Desde el SAG recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, las personas no deben acercarse, alimentar ni intentar capturar a los especímenes, sino mantener distancia y dar aviso a las autoridades.