Violento robo de camión con abarrotes en Maipú: Un detenido y carga de 68 millones de pesos recuperada

Un violento asalto a un camión de carga que transportaba abarrotes se registró la mañana de este lunes en la capitalina comuna de Maipú.

El incidente, que movilizó a personal policial hasta la comuna de Conchalí, resultó en la recuperación de la totalidad de la carga robada y la detención de un sospechoso.

Según informó Carabineros, el violento robo ocurrió cuando el conductor de la máquina fue interceptado por delincuentes armados que se trasladaban en dos camionetas utilitarias.

Los antisociales intimidaron al conductor y se llevaron el camión junto con su carga de abarrotes. Posteriormente, el afectado fue abandonado en la comuna de La Cisterna sin lesiones.

Horas más tarde, el camión fue localizado en la comuna de Conchalí, donde parte de la banda se encontraba descargando la mercadería. En el lugar, la policía logró la detención de uno de los delincuentes que habría participado en el asalto.

"Personal de Carabineros recibe un llamado telefónico, a nivel de emergencias, una persona anónima, quien indica al interior de una bodega, ubicada en Piloto Pardo, se mantendría el camión robado", informó el capitán Sebastián Ibaceta, de la Quinta Comisaría de Conchalí

En esta línea, detalló que, "al concurrir personal policial e ingresan a este recinto, se percató de la presencia del móvil en comento, y al interior de este se mantenía una persona, quien, al ser fiscalizada, señala no tener conocimiento de la procedencia del camión, siendo detenida en ese mismo lugar".

La carga sustraída y posteriormente recuperada fue avaluada en cerca de 68 millones de pesos.

La investigación continúa para dar con el paradero del resto de los implicados en este violento asalto y determinar si hay más personas involucradas en la cadena de encubrimiento o venta de la mercadería robada.