Adolescentes de 13, 15 y 17 asaltaron armados una tienda en el Mall Arauco Maipú

Tres menores de edad -de 13, 15 y 17 años- asaltaron armados una tienda de la empresa Entel ubicada al interior del Mall Arauco Maipú.

Según informó Carabineros, el grupo portaba una pistola a fogueo y, si bien no la dispararon, sí la utilizaron para intimidar tanto a trabajadores como a clientes.

Gracias a esto lograron robar al menos cinco celulares de alta gama -avaluados en alrededor de 5,9 millones de pesos- que se encontraban en los mesones de exhibición.

Los registros de las cámaras de seguridad muestran que un miembro de la banda fue detenido de forma inmediata por los guardias, y luego ocurrió lo propio con otros dos, pero un cuarto delincuente juvenil consiguió escapar.

No obstante, los teléfonos sustraídos fueron recuperados.

Alertado oportunamente por la seguridad privada del recinto, y en un "actuar valiente y decidido", Carabineros llegó al mall y "logró la detención de tres individuos, todos chilenos y menores de edad, de 17, 15 y 13 años", señaló el mayor Luis Segura, de la 29a Comisaría, La Farfana.

La Fiscalía Local de Maipú instruyó que los menores de 15 y 17 pasen este martes a audiencia de control de detención; mientras que el menor de 13, ya que es inimputable, será puesto a disposición de un Tribunal de Familia.