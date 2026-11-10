Alunizaje en casa de cambio en Valparaíso: ladrones escaparon tras activar alarma de humo

En Valparaíso, la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un robo que afectó durante la madrugada de este martes a una casa de cambio ubicada en calle Cochrane.

El delito fue cometido por seis sujetos que llegaron en dos vehículos y utilizaron el método del "alunizaje" para ingresar al recinto y sustraer una cantidad aún indeterminada de dinero.

El subprefecto Julio Maspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos, explicó que los delincuentes, "por medio del alunizaje, ingresan a dependencias de esta casa de cambio", donde registraron las instalaciones y sustrajeron dinero.

Durante el robo se activó una alarma de humo, lo que provocó la huida de los involucrados y motivó la llegada de Bomberos ante una eventual emergencia por incendio, situación que fue descartada.

En su escape, los sujetos lanzaron "miguelitos" para obstaculizar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

La PDI continúa las diligencias para establecer el monto sustraído y determinar la identidad y el paradero de los responsables.