Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.8°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Policial | Robos

Alunizaje en casa de cambio en Valparaíso: ladrones escaparon tras activar alarma de humo

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velázquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En su huida, arrojaron "miguelitos" para evitar persecución.

Alunizaje en casa de cambio en Valparaíso: ladrones escaparon tras activar alarma de humo
 Unsplash/majed swan (archivo)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En Valparaíso, la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un robo que afectó durante la madrugada de este martes a una casa de cambio ubicada en calle Cochrane.

El delito fue cometido por seis sujetos que llegaron en dos vehículos y utilizaron el método del "alunizaje" para ingresar al recinto y sustraer una cantidad aún indeterminada de dinero.

El subprefecto Julio Maspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos, explicó que los delincuentes, "por medio del alunizaje, ingresan a dependencias de esta casa de cambio", donde registraron las instalaciones y sustrajeron dinero.

Durante el robo se activó una alarma de humo, lo que provocó la huida de los involucrados y motivó la llegada de Bomberos ante una eventual emergencia por incendio, situación que fue descartada.

En su escape, los sujetos lanzaron "miguelitos" para obstaculizar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

La PDI continúa las diligencias para establecer el monto sustraído y determinar la identidad y el paradero de los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada