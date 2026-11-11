UDI: El Presidente decidió enfrentar la acusación constitucional con Rabat para ganarla

Este martes por la noche, en Cerro Castillo, el Presidente José Antonio Kast buscó cerrar las diferencias al interior del oficialismo y contener las críticas a la conducción política de su Gobierno, en medio de las presiones por un cambio de gabinete y la controversia en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores y a narcotraficantes.

A su llegada a la reunión que convocó el Mandatario con los presidentes de los partidos oficialistas en el palacio viñamarino, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que el Jefe de Estado decidió enfrentar la eventual acusación constitucional (AC) contra Rabat sin removerlo de su cargo.

"El Presidente de la República tomó una decisión: él quiere enfrentar la acusación constitucional; quiere enfrentarla con el ministro Rabat y la quiere ganar", afirmó el diputado.

El líder gremialista agregó que, a su juicio, "para saber si es que va a haber un cambio de gabinete, habría que preguntarle también a la oposición cuándo va a presentar esa acusación, porque, antes de eso, hasta donde entendemos, no va a haber ningún tipo de cambio de gabinete".

Las declaraciones se producen luego de una serie de cuestionamientos desde sectores del oficialismo y de exautoridades de los Gobiernos del fallecido Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022). Entre ellos, el alcalde de Providencia y exministro, Jaime Bellolio (UDI), quien criticó la conducción del Ejecutivo y advirtió que "cuando algo es un error grave tiene que haber consecuencias".

"Un proyecto político sólido"

Por su parte, el vocero y subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que la cita en Cerro Castillo buscó fortalecer la relación entre La Moneda y los partidos del oficialismo.

"Queremos tener una nueva etapa en la relación con los partidos políticos", señaló el portavoz, agregando que el objetivo es conformar "un proyecto político sólido que mira más allá, incluso, del 2030".

La reunión se realizó antes del próximo viaje internacional de Kast, quien la próxima semana iniciará su primera gira por Asia.

A las tensiones se suma la designación de la exministra Trinidad Steinert como nueva agregada de seguridad de la Embajada de Chile en Paraguay, nombramiento que también ha generado reparos en sectores oficialistas.