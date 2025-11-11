Biobío: Menor sospechoso de robo fue baleado en la cabeza por carabineros

Un trío de adolescentes se enfrentó a disparos con personal de Carabineros, incidente que dejó a uno de los menores en riesgo vital tras resultar herido de bala en la cabeza, en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

Todo comenzó cuando la policía siguió el vehículo que ocupaban desde el centro de Concepción, donde aparentemente cometieron un robo con intimidación de ese mismo auto la noche del lunes.

Los efectivos los persiguieron a través del Puente Llacolén, y hasta llegar a la Avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz, donde lograron dar alcance al vehículo.

En ese momento, uno de los adolescentes apuntó a los uniformados con un arma, quienes respondieron disparando sus armas de servicio, por lo que los delincuentes también abrieron fuego.

El menor herido en la cabeza durante el intercambio de disparos fue trasladado al Hospital Regional de Concepción en riesgo vital.

Un segundo antisocial resultó con lesiones de menor consideración, mientras que el tercero salió ileso y quedó en calidad de detenido. Estos últimos enfrentarán a la Justicia la mañana de este martes.

Las diligencias del caso quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Concepción.