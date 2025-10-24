Cae líder de banda de falsos carabineros en La Pintana

Al menos un detenido dejó una serie de allanamientos realizados por Carabineros este viernes en la Población Santo Tomás, comuna de La Pintana.

Fueron más 50 uniformados los que concurrieron hasta el lugar para concretar las diligencias, que tenían como objetivo dar con una banda criminal vinculada a una serie de delitos, entre ellos robos simulando ser funcionarios de Carabineros.

Uno de los delitos que se le vincula es el ocurrido el pasado 24 de septiembre, donde delincuentes, usando ese método de engaño, concretaron un millonario robo a una vivienda en Santiago Centro. El detenido es acusado de ser el líder de la organización criminal.