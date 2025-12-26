Carabinero de franco disparó a asaltante tras robo en Santiago

Durante la tarde de este viernes, un carabinero de franco fue víctima de un robo con violencia en la comuna de Santiago, hecho que terminó con uno de los asaltantes herido a bala.

El episodio ocurrió en la intersección de Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes, cuando el funcionario caminaba junto a su pareja y fue abordado por tres sujetos que, mediante un tirón violento, le sustrajeron una cadena de oro.

Según información policial, tras concretar el robo los individuos intentaron seguir sustrayendo otras especies, lo que llevó al carabinero a hacer uso de su arma particular, debidamente inscrita.

El funcionario efectuó tres disparos dirigidos a uno de los asaltantes, mientras los otros dos huyeron del lugar.

Posteriormente, el carabinero fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Santiago para constatar lesiones y realizar los procedimientos administrativos, confirmándose que no presentaba heridas.

Minutos después, un Cesfam cercano informó el ingreso de un sujeto con heridas de bala, quien resultó ser uno de los autores del robo.

El individuo, de nacionalidad colombiana, fue detenido en el recinto asistencial y permanece fuera de riesgo vital. Carabineros mantiene un operativo para dar con el paradero de los otros dos involucrados en el asalto.