Carabinero frustró a balazos asalto a un camión en Maipú

Funcionarios de Carabineros frustraron el robo a un camión en la comuna de Maipú tras intercambiar disparos con los asaltantes, acción en la que dos delincuentes quedaron en riesgo vital.

Este hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas en Avenida Cuatro Poniente a la altura del 1300, en el sector de Rinconada.

Ahí se encontraba un camión de reparto de mercadería que fue abordado por un grupo de delincuentes que se bajaron de un auto SUV y con overoles blancos y armamento intentaron hacerse del control de este vehículo.

Esta situación fue vista por personal de Carabineros que se encontraba en el lugar y de inmediato se inició un intercambio de disparos entre delincuentes y funcionarios policiales, que hirieron a dos de estos antisociales.

En el sitio del suceso hay una tercera persona que según información preliminar también participó en el robo y que se encuentra detenida.