Un carabinero de franco frustró un violento robo en contra de una mujer durante la noche de este domingo en la comuna de La Granja, en la intersección de Estadio con Avenida Ovalle.

Como relató el teniente Cristián Manquilef, "él venía con tres funcionarios más y visualiza que una mujer estaba pidiendo auxilio, estaba siendo asaltada por cuatro sujetos masculinos, adultos, uno de ellos estaba premunido con un arma de fuego tipo pistola".

"Los funcionarios al ver que la mujer estaba solicitando ayuda, siendo arrastrada en el suelo, actúan inmediatamente y se identifican como carabineros. Los sujetos los apuntan con el arma de fuego, el carabinero valientemente frustra el ilícito y efectúa ocho disparos", añadió.