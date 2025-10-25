Carabineros detuvo a 22 delincuentes por violentos robos en Santiago centro

Carabineros detuvo a 22 delincuentes involucrados en una serie de robos con intimidación ocurridos en el eje Avenida Vicuña Mackenna y Santa Isabel, en pleno Santiago centro.

Los asaltos comenzaron este sábado a bordo de un bus del transporte público y continuaron minutos después en un local comercial del sector.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, tres pasajeros que viajaban en un bus del recorrido 210 hacia Puente Alto fueron abordados por una treintena de individuos que también se encontraban en la máquina.

Armados con armas de fuego y elementos cortopunzantes, los intimidaron para sustraerles celulares, billeteras, tarjetas bancarias y otras pertenencias personales, antes de descender del bus a la altura de Santa Isabel.

Violento asalto en local

De forma posterior, los delincuentes asaltaron a tres hombres adultos, entre ellos un ciudadano francés, que compartían en la terraza de un local comercial en la misma avenida. Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas, mientras los agresores les robaban dinero y objetos de valor antes de escapar.

La alerta de un motociclista que presenció los hechos permitió que personal de Carabineros, que patrullaba en las cercanías, reaccionara de inmediato. Tras solicitar refuerzos, los funcionarios desplegaron un operativo que terminó con la detención de los 22 involucrados, quienes fueron reconocidos por las víctimas como los autores de los ataques.

Según la información policial, entre los antisociales hay menores de edad y sujetos con detenciones previas por delitos similares.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización por los delitos de robo con intimidación y asociación ilícita.