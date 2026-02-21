Cayó banda que robó dos viviendas en condominio de Peñalolén

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un grupo de sujetos que participó en dos robos en un condominio en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

La investigación inició el 16 de febrero, cuando funcionarios se trasladaron hasta el lugar, donde los individuos habían ingresado escalando a un inmueble.

Los sujetos intimidaron a los moradores, amarrándolos de pies y manos, para luego sustraer diversas especies como joyas, dinero efectivo y elementos electrónicos, además de un automóvil en el cual huyeron hacía un segundo inmueble, donde realizaron el mismo modus operandi.

El inspector Nicolás Boza, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur Oriente de la PDI, detalló que se estableció "que se desplazaban en un segundo automóvil en el cual llegaron al lugar donde se ubicaban estas dos viviendas, desplazándose por diferentes arterias de la comuna y deshaciéndose de un bolso el cual contenía alguna especie en el interior. Esto con la finalidad de evitar el rastreo por cuanto correspondían a especies electrónicas".

"Se logró determinar la ruta de huida de los sujetos, realizándose un patrullaje preventivo por el sector y también por donde registraba domicilio el propietario del automóvil", indicó.

De esta forma, se pudo dar con tres individuos que utilizaban joyas en ese momento, que las víctimas reconocieron como de su propiedad.

Posteriormente, se allanaron los domicilios de los individuos y una joyería en Santiago, donde "se hizo una revisión de las especies que mantenían en el lugar y de las especies que habían adquirido el día del ilícito, logrando identificar algunas joyas que guardaban relación con las sustraídas, las cuales fueron expuestas a las víctimas siendo reconocidas por ellas".