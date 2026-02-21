Alerta roja para Angol y Ercilla por avance de incendio forestal

Por avance de incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este sábado alerta roja para las comunas de Angol y Ercilla, ambas en la Región de La Araucanía.

Según se detalló, la emergencia, denominada "Santa Alicia", lleva al menos 18 hectáreas destruidas.

En la zona ya trabajan los cuerpos de bomberos de Angol y Ercilla, además de diversos equipos y máquinas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf): dos brigadas, dos técnicos, cuatro aviones cisterna, un helicóptero, dos skidder y un camión cisterna.

Con esta declaración de alerta roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Incendio forestal en Antuco

El Senapred también declaró alerta roja para la comuna de Antuco, en la Región del Biobío, por incendio forestal.

El siniestro, denominado "564 Reserva Ñuble VIII", afecta a 0,01 hectáreas.