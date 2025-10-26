Cayó una de las mayores bandas dedicadas al robo de cobre del país

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional de Ñuble y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada al robo de cableado de cobre, considerada como una de las más grandes que operaba entre la Región Metropolitana y el sur del país.

La denominada "Operación Oro Rojo" culminó con la detención de once integrantes del grupo, según confirmó el subprefecto Nelson Contreras, de la PDI de Ñuble.

Los detenidos habrían participado en una serie de robos en comunas como Paine, Retiro, Rancagua, Codegua, Longaví, San Rafael, Linares, Parral, Ñiquén, San Carlos y El Carmen, durante el último año.

La investigación se inició tras el robo de cables y transformadores en un predio de El Carmen, donde la víctima instaló cámaras con lectores de patente para identificar a los autores.

"La víctima había sido afectada por varios hechos, instaló cámaras con lectores de patente y así se logró identificar vehículos sospechosos, hasta que se fue desarmando esta madeja e identificando a los propietarios y sus vínculos con la sexta Región", explicó el fiscal (s) de Ñuble, Rolando Canahuate.

Para concretar las detenciones, la PDI ejecutó doce órdenes de entrada y registro en Rancagua, donde se incautaron un vehículo, 21 kilos de cable eléctrico, armas a fogueo, municiones, un rifle y herramientas utilizadas para cortar los cables, según informó el jefe de la Biro de Chillán, subprefecto Rodrigo Briones.

Durante la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Yungay, los once imputados fueron formalizados por asociación criminal y apropiación de cable del tendido eléctrico.

El tribunal decretó prisión preventiva para nueve de ellos y arresto domiciliario nocturno para los dos restantes, además de la prohibición de salir del país. La investigación se extenderá por un plazo de tres meses.

La PDI informó además que otros dos integrantes de la banda permanecen prófugos, por lo que se mantienen activas las diligencias para su captura.