Con golpes al dueño de casa: Ocho sujetos perpetraron violento "turbazo" en Puente Alto

Un matrimonio y sus dos hijas menores de edad sufrieron un violento turbazo la tarde noche del miércoles, en su domicilio de la comuna de Puente Alto.

Según el relato de las víctimas, pese a que la puerta principal estaba reforzada con fierro, al menos ocho encapuchados irrumpieron en la vivienda de calle Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes, después de la hora de once.

"Sentimos unos ruidos muy fuertes en la puerta de interior, (que los delincuentes) estaban tratando de sobrepasar", señaló la madre afectada, agregando que acto seguido, "agarré mi celular y me fui a esconder con mis niñas" en el segundo piso.

No obstante, mientras el resto del grupo se dedicaba a sustraer especies, el padre fue agredido e incluso apuntado en la cabeza con un arma de fuego.

"Mi esposo se llevó la mala pasada, porque le pegaron para que no pudiera hacer ninguna fuerza, y los demás sacaron todo lo que podían encontrar de valor", lamentó la mujer.

Con todo, los antisociales huyeron con un botín avaluado en cerca de 3 millones de pesos.