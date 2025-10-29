Cuatro detenidos dejó persecución tras robo de teléfono en Santiago

Cuatro sujetos fueron detenidos tras una persecución policial registrada la mañana de este miércoles tras el robo de un teléfono celular en Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de Santa Rosa con Santa Isabel, donde los sujetos sustrajeron el teléfono tras romper la ventana de un automóvil, sin saber que se encontraba compartiendo la ubicación.

Esta situación permitió al personal policial perseguir a los sujetos, ciudadanos colombianos que se encuentran de forma irregular en el país, logrando detenerlos en la Ruta 5, en la comuna de San Miguel.

El fiscal Luis Díaz relató que "la víctima compartió ubicación con un tercero y esta información se la entrega oportunamente a Carabineros, la información de donde se desplazaba el teléfono de la víctima, y se logra la detención en un principio de cuatro individuos de nacionalidad extranjera. Les encontramos además un objeto cortopunzante en el vehículo en el cual se movilizaban".