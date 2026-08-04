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Tópicos: País | Policial | Robos

De víctima a victimario: Repartidor fue detenido por robo a Mercado Libre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Considerado inicialmente como afectado por un asalto, más tarde se descubrió que estaba coludido con los ladrones.

De víctima a victimario: Repartidor fue detenido por robo a Mercado Libre
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Carabineros halló en una bodega de Lampa especies avaluadas en más de 120 millones de pesos.

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Un hombre que trabajaba como repartidor de productos de la empresa Mercado Libre fue detenido luego de constatarse su complicidad con un robo que había sido denunciado ayer lunes.

"En circunstancias que (funcionarios de) Carabineros efectuaban (este martes) controles en el sector de La Pintana, divisaron un vehículo, que fue sometido a control, y en su interior se encontraron diversos artículos de la empresa Mercado Libre", explicó el fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante

Diligencias posteriores permitieron "determinar que dichos elementos habían sido sustraídos la madrugada del día lunes por un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en el sector norte de la Región Metropolitana".

Sin embargo, el procedimiento "concluyó no solamente con la detención de estas dos personas (que iban a bordo de vehículo sorprendido en La Pintana), sino también de otra persona que inicialmente tenía la calidad de víctima en este hecho", señaló Cheuquiante.

Tras la diligencia inicial, los uniformados llegaron hasta una bodega ubicada en la comuna de Lampa donde encontraron especies robadas al "repartidor" de Mercado Libre, embaladas, y avaluadas en unos 120 millones de pesos.

Los tres detenidos fueron formalizados y dos de ellos quedaron en prisión preventiva.

 

 

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