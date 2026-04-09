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Tópicos: País | Policial | Robos

Delincuente murió tras intento de asalto a funcionario de la PDI en Pedro Aguirre Cerda

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El detective repelió el ataque con su arma de servicio luego de ser interceptado tras una presunta “salida de banco”.

Carabineros informó además la detención de dos personas vinculadas al hecho, mientras la investigación sigue en desarrollo.

Delincuente murió tras intento de asalto a funcionario de la PDI en Pedro Aguirre Cerda
 ATON (referencial)

Desde Carabineros indicaron que aún se investigan detalles como la cantidad de disparos, el tipo de armamento utilizado y la identidad del fallecido.

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Un delincuente murió y otras dos personas fueron detenidas este jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, luego de un intento de asalto que afectó a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), quien repelió el ataque con su arma de servicio.

El hecho ocurrió en el sector de calle Los Pioneros con Avenida Central, donde el detective acompañaba a un familiar que previamente había retirado cerca de 18 millones de pesos desde una sucursal bancaria.

Según información preliminar entregada por Carabineros, tras avanzar unas tres cuadras desde el banco, ambos fueron interceptados por un grupo de entre tres y cuatro individuos, quienes habrían intentado concretar una "salida de banco".

"Es interceptado por estos individuos, según su versión, es agredido y posteriormente intimidado con un arma de fuego. Producto de esa situación, repele dicho ataque con su arma", explicó el teniente coronel de Carabineros Cristián Brichet.

A raíz del enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes falleció en el lugar, mientras que el propio funcionario policial logró detener a dos personas vinculadas al hecho.

Desde Carabineros indicaron que aún se investigan detalles como la cantidad de disparos, el tipo de armamento utilizado y la identidad del fallecido, cuya edad tampoco ha sido confirmada.

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