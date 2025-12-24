Síguenos:
País | Policial | Robos

Delincuentes agredieron a dueño de casa durante "turbazo" en Puente Alto

Publicado:
Periodista Radio: Cristián Aburto
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Unos seis sujetos armados golpearon a la víctima en la cabeza antes de irrumpir en su domicilio.

Huyeron del lugar con joyas, dos televisores y 100.000 pesos en efectivo.

Delincuentes agredieron a dueño de casa durante
 ATON (archivo)

Vecinos intentaron ahuyentar a los antisociales lanzándoles objetos, sin éxito.

Un hombre fue golpeado por al menos seis delincuentes armados, quienes perpetraron un "turbazo" en su casa de Puente Alto este miércoles.

Según el relato de vecinos, la víctima fue abordada cuando se disponía a guardar su vehículo en el domicilio de calle Cerro Yanteles.

Los antisociales amenazaron y golpearon en la cabeza al propietario antes de irrumpir en el inmueble, desde donde robaron joyas, dos televisores y 100.000 pesos en efectivo.

Una vecina indicó que al percatarse del asalto, "comenzamos a gritarles a estos tipos y les tiramos unos vasos desde arriba para que se fueran".

"Fue bastante drástico: de hecho, a nosotros también nos apuntaron con pistolas, porque estábamos ahuyentándolos", acusó la testigo.

La mujer añadió que otro vecino se encargó de trasladar a la víctima al Hospital Sótero del Río, e incluso lo acompañó cuando fue derivado a una clínica por sus lesiones.

Finalmente, los delincuentes cargaron el botín en el mismo vehículo en que llegaron al lugar y se dieron a la fuga.

Personal de Labocar y del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

