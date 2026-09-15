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Tópicos: País | Policial | Robos

Detienen a tres colombianos que asaltaron y golpearon a una mujer en el barrio Franklin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una segunda víctima denunció que su auto estacionado recibió dos balazos en medio del atraco.

Detienen a tres colombianos que asaltaron y golpearon a una mujer en el barrio Franklin
 ATON (archivo)

A la banda se le incautó un arma con encargo por robo.

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Carabineros detuvo este martes a tres delincuentes de nacionalidad colombiana que asaltaron y golpearon a una mujer en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

El subteniente Lucas Cerda explicó que los funcionarios estaban realizando patrullajes preventivos cuando fueron alertados del hecho: "Les señalaron características (de los antisociales), logrando dar con éstos, deteniéndolos; y encontrando en las inmediaciones un arma de fuego y una a fogueo".

"Posteriormente, llegó una víctima que señaló que los sujetos (en cuestión) la habían golpeado y robado sus pertenencias": se trataba de una mujer de 50 años que denunció el robo de un bolso con dinero en efectivo en la intersección de calle Placer con San Francisco.

La afectada relató además que la golpearon en la cabeza con un objeto contundente y que, al huir, al menos uno de estos sujetos efectuó un disparo.

Una segunda mujer, de 41 años, denunció luego que en medio del asalto a la primera víctima, su vehículo estacionado recibió dos balazos: uno en el capó y otro en el parabrisas.

Los detenidos son todos adultos, dos de ellos con antecedentes por distintos delitos previos, y Carabineros informó que el arma incautada mantenía encargo vigente por robo desde febrero de este año.

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