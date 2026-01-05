Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Dos detenidos dejó frustrado robo a domicilio en La Reina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Dos sujetos fueron detenidos al ser sorprendidos en flagrancia cuando ingresaron a robar a una vivienda ubicada en Loreley con Alcalá de Henares, en la comuna de La Reina.

La dueña del domicilio se percató de la presencia de los ladrones, los que fueron interceptados por los vecinos y personal policial.

Se trata de un menor de 15 años identificado con las iniciales D.Z.P., y un hombre de 18 años de iniciales M.R.R., quienes pasarán este martes a control de detención.

