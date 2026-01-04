Dos detenidos dejó robo a vivienda en María Pinto

Un amplio operativo policial se registró en el sector poniente de Santiago, donde Carabineros inició una persecución desde la comuna de María Pinto a dos sujetos involucrados en un robo a un inmueble, que culminó con ambos detenidos.

De acuerdo información policial, el hecho se inició en un domicilio en la ruta G730, a la altura del kilómetro 19, en el sector de La Estrella, en María Pinto, donde los sujetos sustrajeron especies desde su interior y huyeron en dos vehículos.

Personal de la tenencia de dicha comuna pidió apoyo para iniciar la persecución de los delincuentes, incluido un helicóptero, lo que motivó que uno de estos intentara darse a la fuga por la Ruta 68 en dirección a Lo Prado, extendiéndose hasta Pudahuel y San Bernardo.

El teniente Richard Boutaud precisó que "a raíz de esta detención se logró la recuperación de algunas de las especies sustraídas por los antisociales", como electrodomésticos y ropa.

Asimismo, el otro involucrado fue trasladado a urgencia del Hospital de Melipilla, luego que vecinos del sector lograran retenerlo y no lograra escapar.