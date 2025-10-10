Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Dos detenidos dejó turbazo en Chicureo: Dos vehículos fueron recuperados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos sujetos fueron detenidos por su participación en un turbazo registrado en el sector de Chicureo de la comuna de Colina, desde donde sustrajeron objetos de valor y dos automóviles.

El hecho ocurrió en Santa Gemita con Unión, donde al menos cinco delincuentes llegaron hasta un domicilio para posteriormente amarrar a una familia y llevar a cabo el robo.

En la detención se logró recuperar los vehículos robados y algunas de las especies, aunque no se ha dado con el paradero de los otros involucrados.

Síguenos en Google News
Las + leídas