Tópicos: País | Policial | Robos
Dos detenidos dejó turbazo en Chicureo: Dos vehículos fueron recuperados
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Dos sujetos fueron detenidos por su participación en un turbazo registrado en el sector de Chicureo de la comuna de Colina, desde donde sustrajeron objetos de valor y dos automóviles.
El hecho ocurrió en Santa Gemita con Unión, donde al menos cinco delincuentes llegaron hasta un domicilio para posteriormente amarrar a una familia y llevar a cabo el robo.
En la detención se logró recuperar los vehículos robados y algunas de las especies, aunque no se ha dado con el paradero de los otros involucrados.