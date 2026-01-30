Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Dos detenidos en Collipulli por robar madera desde un predio forestal

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros, que efectuó las capturas, también incautó un banco aserradero en el sector.

 @CarabAraucania (X)

Los sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli.

Dos sujetos fueron detenidos por sustraer madera desde un predio forestal en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía. 

Los hechos fueron denunciados al retén de Carabineros de Curaco, por lo que se activó la labor especializada de uniformados de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público (COP) de la comuna. 

Al llegar al predio, ubicado en la Ruta R-35, los funcionarios sorprendieron a los imputados cargando madera, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli. 

Por último, Carabineros también incautó un banco aserradero en el sector.

