Falso runner que asaltaba a adolescentes fue detenido en La Reina

Carabineros detuvo en la comuna de La Reina a un hombre de 42 años que se hacía pasar por "runner" para recorrer las calles, y así seleccionar a víctimas y robar sus teléfonos celulares.

Según la mayor Carolina Constanzo, de la 16° Comisaría de La Reina, el sujeto es sospechoso de tres asaltos contra adolescentes, a quienes intimidaba con armas blancas.

"Vistiendo ropa deportiva y haciéndose pasar por corredor, seguía a sus víctimas para, posteriormente, y de manera violenta, intimidarlas y sustraer sus especies, sobre todo sus teléfonos celulares", precisó la oficial.

Constanzo agregó que, por instrucción de la Fiscalía, el hombre pasó a un segundo control de detención por el delito de robo con violencia.

El sujeto además registra detenciones anteriores por los delitos de lesiones y robo con intimidación.