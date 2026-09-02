Armada busca a lancha "Talymar" desaparecida en Tierra del Fuego

La Gobernación Marítima de Puerto Williams mantiene un operativo de búsqueda y salvamento marítimo para localizar a la lancha "Talymar", con la que se perdió comunicación durante la madrugada del martes.

El gobernador marítimo subrogante de Puerto Williams, capitán de fragata Marcos Valderrama Ture, informó que el procedimiento fue activado luego de recibirse la alerta por la falta de contacto con la embarcación y sus tripulantes.

El rastreo se concentra en el sector suroeste de Tierra del Fuego y se amplía a partir de la última posición conocida de la lancha.

Amplio despliegue marítimo y aéreo

Según detalló la Armada, las labores abarcan la isla Phillips y se extienden hacia el norte hasta el canal Ballenero, y hacia el sur hasta bahía Cook.

En el operativo participan diversas unidades navales, aeronaves y embarcaciones civiles, que recorren una extensa zona marítima para intentar establecer la ubicación de la nave.

La Gobernación Marítima de Puerto Williams también sostuvo una reunión con los familiares de los tripulantes para informarles sobre los medios desplegados y el desarrollo de la búsqueda.

Hasta el cierre de esta nota, la Armada no ha comunicado resultados positivos del rastreo y el procedimiento continúa en desarrollo.